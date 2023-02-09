Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Агент о 25 голах Шалунова: «Хотелось бы видеть его в тройке лучших снайперов»

Агент Максима Шалунова оценил достижение игрока. Форвард побил рекорд Йозефа Вашичека по голам за сезон Фонбет Чемпионата КХЛ в «Локомотиве» – 25 шайб.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх