Ракова сообщила о продолжении поставок оборудования в медорганизации в плановом объеме

В медицинские организации уже поступило более 10 тысяч единиц техники На портале главы Москвы сообщили, что в соответствии с планом в поликлиники и больницы города до конца текущего года поступит свыше 11,7 тысячи единиц медицинского оборудования.
В медицинские организации уже поступило более 10 тысяч единиц техники На портале главы Москвы сообщили, что в соответствии с планом в поликлиники и больницы города до конца текущего года поступит свыше 11,7 тысячи единиц медицинского оборудования.
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