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Сийярто: чем раньше начнутся переговоры по Украине, тем меньше людей погибнет

Сийярто: чем раньше начнутся переговоры по Украине, тем меньше людей погибнет

Чем раньше начнутся переговоры по урегулированию украинского конфликта, тем меньше людей погибнет. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует ТАСС.

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