Невролог дала советы по избежанию плохого самочувствия при магнитных бурях

Невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» 7 ноября, как магнитная буря влияет на людей, как к ней можно подготовиться, что нужно и чего не стоит делать в это время.
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