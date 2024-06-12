Спецпредставитель администрации США: Вашингтон встревоженно следит за маневрами фрегата ВМФ РФ с ракетами «Циркон» в 180 км от границ США

Специальный представитель администрации США [Белого дома] Джон Кирби сообщил о встревоженности и повышенном внимании со стороны Вашингтона к маневрам фрегата «Адмирал Горшков» ВМФ России с ракетами «Циркон» на борту.
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