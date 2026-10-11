Суд Тулы за 9 месяцев рассмотрел почти 3 тысячи дел

Мировой судья судебного участка №73 Советского района Тулы подвёл итоги работы за 9 месяцев: судебный участок рассмотрел 2960 дел за девять месяцев 2026 года, из них 2400 — с вынесением решения или постановления.
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