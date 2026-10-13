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ФедералПресс

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«Летать не на чем»: эксперт оценил продление ресурса SSJ-100 до 20 лет

«Летать не на чем»: эксперт оценил продление ресурса SSJ-100 до 20 лет

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Росавиация согласовала для SSJ-100, выпущенных до 2022 года и собранных с иностранными комплектующими, главное изменение типовой конструкции.

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