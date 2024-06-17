Минобороны: экипажи Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ

Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Запад».
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