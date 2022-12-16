Водителей предупредили о перекрытии съезда на внешнее кольцо КАД из-за ДТП двух грузовиков

Автомобилисты Северной столицы будут вынуждены утром в пятницу, 16 декабря, искать альтернативные маршруты, поскольку съезд на внешнее кольцо КАД на пересечении с проспектом Культуры пришлось перекрыть из-за аварии с участием двух грузовых машин.