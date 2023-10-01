СПбГУ: в Сибири нашли позвонки ранее не описанного рода саламандры

Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета и Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН вместе с коллегами из Великобритании и Германии обнаружили в Сибири новый род саламандры.
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