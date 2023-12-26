Нашли всех причастных к публикациям видео из Феодосии во время атаки ВСУ

Нашли всех причастных к публикациям видео из Феодосии во время атаки ВСУСоветник Крыма Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале о том, что все причастные к публикациям видео из Феодосии уже установлены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии