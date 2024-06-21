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Politico: в НАТО надеются, что Рютте на посту генсека станет противовесом Трампу

Politico: в НАТО надеются, что Рютте на посту генсека станет противовесом Трампу

Премьер Нидерландов Марк Рютте, который, вероятнее всего, сменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО должен будет выступить в роли политического противовесу экс-президенту США Дональду Трампу, который может вновь избраться на пост президента Соединенных Штатов в этом году.

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