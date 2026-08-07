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Католикос всех армян и 6 священнослужителей предстанут перед судом 7 августа

Католикос всех армян и 6 священнослужителей предстанут перед судом 7 августа

Согласно сообщению агентства «Интерфакс», 7 августа в истории Армении и Армянской апостольской церкви (ААЦ) произойдёт беспрецедентное событие: Католикос всех армян Гарегин II и шесть членов Верховного духовного совета впервые предстанут перед судом.

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