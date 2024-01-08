Moto Guzzi V7 III Carbon: аппарат для настоящих ценителей

Moto Guzzi V7 III Carbon – это уже третье поколение успешной модели от итальянского производителя. Мотоцикл получил современные элементы конструкции, сохранив классический стиль линейки, начатой более 55 лет назад.
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