FORZA HORIZON 5 PREMIUM XBOX ONE & SERIES X|S & PC https://irongamers.ru/sale/key/3454483 – Моментально после опла...

FORZA HORIZON 5 PREMIUM XBOX ONE & SERIES X|S & PChttps://irongamers.ru/sale/key/3454483 – Моментально после оплаты вы получайте цифровой ключ «FORZA HORIZON 5 PREMIUM ИЗДАНИЕ» для консоли XBOX ONE / SERIES X|S и PCРегион активации: ЕгипетДля активации ключа требуется VPN с подключением к ЕгипетПосле активации игра БЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙИгра навсегда ассоциируется с вашей учетной записью MicrosoftВы сможете загрузить игру в любом регионе и в любое время, со всеми доступными языкамиЯзыки: Русский (субтитры), Английский, Немецкий, Французский, Польский, Португальский и дрВас ждёт величайшее приключение в духе Horizon! Участвуйте в захватывающих гонках и исследуйте невероятно красивые самобытные просторы Мексики за рулём сотен лучших автомобилей мира.