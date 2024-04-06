Умеров и Сырский поговорили по телефону с главой Пентагона Остином

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров совместно с главнокомандующим Вооруженных сил страны (ВСУ) Александром Сырским в пятницу приняли участие в телефонных переговорах с главой Пентагона США Ллойдом Остином.
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