Украинка возмущена, что в Испании нельзя творить того, что и на Украине

Страшно жить в Испании?Майданная патриотистка попавшая в Европу просить политического убежище, рассказывает, что ей почему-то не разрешали нападать на "Бесмертный полк" проходивший в Испании, нападать на символы с ПЕРЕЧЁРКНУТОЙ нацистской свастикой.