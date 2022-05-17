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Украинка возмущена, что в Испании нельзя творить того, что и на Украине

Украинка возмущена, что в Испании нельзя творить того, что и на Украине

Страшно жить в Испании?Майданная патриотистка попавшая в Европу  просить политического убежище, рассказывает, что ей почему-то не разрешали нападать на "Бесмертный полк" проходивший в Испании, нападать на символы с ПЕРЕЧЁРКНУТОЙ нацистской свастикой.

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