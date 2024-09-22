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Наш уютный дом

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Груши, запеченные с творогом в духовке

Груши, запеченные с творогом в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Если вы любите фруктовые десерты и хотите порадовать ими своих близких или гостей, попробуйте приготовить груши, запеченные с творогом в духовке.

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