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«Чосон Ильбо»: Кабмин Южной Кореи в полном составе подал в отставку

Все члены кабмина Южной Кореи выразили желание подать в отставку. Об этом, как сообщает РИА Новости, в среду, 4 декабря, пишет южнокорейская газета «Чосон Ильбо» со ссылкой на источники в правящей партии.

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