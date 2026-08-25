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лина любимцева

С КЕМ ТАМ НА УКРАИНЕ МИР ЗАКЛЮЧАТЬ?!!... Почему украинцы терпят жЫдо-бандэровское отребье у власти?!! Поднялись бы и свергли их, как в 2014 году те свергли Януковича... ЧЕГО КОТА ЗА ХВОСТ ТЯНУТ?!! ЧЕГО и КОГО ЖДУТ?!! УКРАИНЦЫ!! СПАСАЙТЕ УКРАИНУ ОТ ЖЫДО-БАНДЭРЬЯ ПОГАНОГО!! ИНАЧЕ ТЕ УНИЧТОЖАТ ВАШУ УКРАИНУ-НЭНЬКУ!! А РОССИЯ ВАС ПОДДЕРЖИТ!!!