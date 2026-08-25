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Аргументы и Факты

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Ватикан предложил содействие в мирном урегулировании на Украине

Ватикан предложил содействие в мирном урегулировании на Украине

Ватикан готов любым возможным способом содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил секретарь Святого престола по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
С КЕМ ТАМ НА УКРАИНЕ МИР ЗАКЛЮЧАТЬ?!!...   Почему украинцы терпят жЫдо-бандэровское отребье у власти?!! Поднялись бы и свергли их, как в 2014  году те свергли Януковича... ЧЕГО КОТА ЗА ХВОСТ ТЯНУТ?!! ЧЕГО и КОГО ЖДУТ?!!     УКРАИНЦЫ!!  СПАСАЙТЕ УКРАИНУ ОТ ЖЫДО-БАНДЭРЬЯ ПОГАНОГО!!  ИНАЧЕ ТЕ УНИЧТОЖАТ ВАШУ УКРАИНУ-НЭНЬКУ!!  А РОССИЯ ВАС ПОДДЕРЖИТ!!!
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4 н.