Более 600 студентов и учащихся решили пройти Школу вожатых Ямала

Как управлять детским коллективом, когда ты чуть старше своих подопечных? Что делать, если лагерь засыпает, а в отряде есть неспящие? Чему учат в Школе вожатых Ямала, гарантируют ли трудоустройство и насколько сегодня популярно вожатство? Об этом говорили с представителями Содружества вожатых Ямала Ольгой Конюшок и Андреем Измоденовым.