НАТО начнет антироссийские воздушные учения по обращению с ядерным оружием

Будни мужчин. Все что нам интересно

В понедельник 14 октября стартуют ежегодные ядерные учения НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon). В них, как обычно, будут задействованы порядка 60 различных самолетов, которые проведут тренировочные полеты над Западной Европой.