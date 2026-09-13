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Более 30 подростков ворвались в магазин в Вологде и украли еду

В Вологде полицейские задержали 31 подростка за кражу шоколада, йогуртов и фруктов из супермаркета. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

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