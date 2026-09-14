Власти Германии опасаются угроз от ИИ-агентов компаний Anthropic и OpenAI

Правительство Германии призвало к поиску глобальных решений после предупреждений американских IT-лидеров об опасностях ИИ, вышедшего из-под контроля, заявил заместитель официального представителя правительства Штеффен Майер, сообщает 14 сентября «Шпигель».
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