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Начальник полиции Самары попросил суд заставить депутата Госдумы Хинштейна молчать

В качестве доказательства влияния депутата адвокаты сообщили, что у них наличествует флешка с записью выступлений депутата Госдумы в телеэфире Начальник полиции Самары Вячеслав Хомских предстал перед судом ха получение взяток от ОПГ "Законовские".

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