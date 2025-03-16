Тетя Люда или бабушка Зина: какие модные имена времён СССР сегодня вызывают только насмешки Алёна ЮрьеваПомните времена, когда в каждом дворе можно было встретить тётю Люду, бабушку Зину или соседку Раю? Эти имена, некогда символизировавшие моду и статус, сегодня вызывают усмешки у молодых родителей.
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