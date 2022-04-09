Алонсо разбил болид в третьем сегменте квалификации к Гран-при Австралии

Алонсо разбил болид в третьем сегменте квалификации к Гран-при Австралии

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо попал в аварию в заключительной части квалификации в Мельбурне. Алонсо заехал в гравий в 11-м повороте и врезался в барьеры.

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