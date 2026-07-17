БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Плавится асфальт: сама природа против НАТО — альянс столкнулся с неожиданной угрозой

Плавится асфальт: сама природа против НАТО — альянс столкнулся с неожиданной угрозой

FP: сильная жара грозит сорвать планы НАТО Иллюстрация: "Блокнот" Из-за сильной жары Западу придется искать дополнительные средства для военных.

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