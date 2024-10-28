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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эмма Хейс стала тренером года по версии France Football. Она выиграла женский чемпионат Англии с «Челси» и Олимпиаду со сборной США

Возглавляющая сборную США специалистка получила награду имени Йохана Кройффа от France Football в рамках церемонии вручения «Золотого мяча».

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