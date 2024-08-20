Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Отправить МЧС инструкцию по пожарной безопасности для немецких даунов и объяснить что спички не игрушка...В Германии гадают...
  • Александр
    Выходит, правят те, кто никакого отношения к стране не имеет. И нет никой управы на эту свору.Началась "кишлаки...
  • Катерина
    Кроме  амбиций  в  ДУМЕ  ещё  и  денюжку  хорошую  платят...  и о  пенсионе депутаты для  себя  позаботились.Яна Поплавская. О...

Новая порция иноагентов или допрыгались

Новая порция иноагентов или допрыгались

Сегодня Минюст России "выкатил" новую пятничную порцию иноагентов. И надо же такому случиться, иноагентами стали Telegram-каналы "Незыгарь" и BRIEF.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Верииь всему что пишут в интернете нельзя!
Ответить
1 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Когда лоббистов интересов пришлых начнут признавать иноагентами??? Хотя они предатели и должны привлекаться по этой статье...
Ответить
1 д.
Николай Герасименко
Уже давно пора отказаться от лояльного определения &quot;иноагент&quot; и называть вещи своими именами &quot;враг народа&quot;, это же относится и к казнокрадам и к коррупционерам.
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх