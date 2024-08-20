Новая порция иноагентов или допрыгались

Верииь всему что пишут в интернете нельзя!

Когда лоббистов интересов пришлых начнут признавать иноагентами??? Хотя они предатели и должны привлекаться по этой статье...

Николай Герасименко

Уже давно пора отказаться от лояльного определения "иноагент" и называть вещи своими именами "враг народа", это же относится и к казнокрадам и к коррупционерам.