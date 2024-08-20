Сегодня Минюст России "выкатил" новую пятничную порцию иноагентов. И надо же такому случиться, иноагентами стали Telegram-каналы "Незыгарь" и BRIEF.
Новая порция иноагентов или допрыгались
Комментарии
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Eduard
Верииь всему что пишут в интернете нельзя!
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1 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Когда лоббистов интересов пришлых начнут признавать иноагентами??? Хотя они предатели и должны привлекаться по этой статье...
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1 д.
Николай Герасименко
Уже давно пора отказаться от лояльного определения "иноагент" и называть вещи своими именами "враг народа", это же относится и к казнокрадам и к коррупционерам.
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22 час.
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