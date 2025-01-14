Генсек НАТО: Добьемся, чтобы Украина вела переговоры с позиции силы

СК Сергей Ковалев а для чего ещё "генсеки", как не для бла-бла-бла? кто в здравом уме выложит реальный путь (план)? а вот это вот - "мы строим мост" - можно строить до святого пришествия. но факт - России следует торопиться не спеша...

ЛБ Людмила Боченкова Рютте вроде взрослый человек !не было и не будет никакой силы у бывшей Украине а теперь территории404 ни силы ни духа ни желания !народ разбежался по всему миру ! оставшееся население постепенно уничтожается террористом Зеленским!