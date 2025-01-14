Украина сейчас находится не в том состоянии, чтобы вести переговоры с Россией с позиции силы. Об этом, выступая в Европарламенте, заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Генсек НАТО: Добьемся, чтобы Украина вела переговоры с позиции силы
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
а для чего ещё "генсеки", как не для бла-бла-бла? кто в здравом уме выложит реальный путь (план)? а вот это вот - "мы строим мост" - можно строить до святого пришествия. но факт - России следует торопиться не спеша...
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20 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
Рютте вроде взрослый человек !не было и не будет никакой силы у бывшей Украине а теперь территории404 ни силы ни духа ни желания !народ разбежался по всему миру ! оставшееся население постепенно уничтожается террористом Зеленским!
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19 час.
Юрий Золотарев
Россия с Украиной? - возможно. Но никак не Россия с БандероЖОПией!! Это исключено! БандероЖОПия должна быть утилизирована!
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19 час.
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