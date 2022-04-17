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Загитова, Медведева, Трусова и Туктамышева выступят в шоу Тутберидзе в Красноярске, Самаре и Нижнем Новгороде, участие Щербаковой и Валиевой – под вопросом

Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Морис Квителашвили, Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое пройдет в Красноярске, Самаре и Нижнем Новгороде.

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