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Калужские новости

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В спецоперации погиб доброволец из калужского Людинова

В спецоперации погиб доброволец из калужского Людинова

В зоне специальной военной операции погиб 54-летний житель Людиново Калужской области Елисеев Олег ВадимовичВ зоне проведения специальной военной операции погиб 54-летний житель Людинова Калужской области Елисеев Олег Вадимович.

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