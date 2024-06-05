В спецоперации погиб доброволец из калужского Людинова

В зоне специальной военной операции погиб 54-летний житель Людиново Калужской области Елисеев Олег ВадимовичВ зоне проведения специальной военной операции погиб 54-летний житель Людинова Калужской области Елисеев Олег Вадимович.
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