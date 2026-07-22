НАТО готовит оружие против русских: неожиданный дефицит спутал все карты

Для выпуска боеприпасов против России НАТО не хватает не только заводов, но и хлопка, пишет WSJ. Западные страны вынуждены спешно наращивать производство нитроцеллюлозы — ключевого компонента артиллерийских снарядов, пытаясь снизить зависимость от зарубежных поставщиков.