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Житель Севастополя задержан за консультации иностранного НИИ по вооружению

Житель Севастополя задержан за консультации иностранного НИИ по вооружению

www.globallookpress.com/Ilya Moskovets/URA.RU Житель Севастополя оказывал услуги иностранному научно-исследовательскому институту по определению технического состояния корабельных артиллерийских установок.

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