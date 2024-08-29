При обгоне по встречке погиб водитель «Хонды»

На трассе под Новосибирском водитель иномарки при обгоне врезался во встречный грузовик Смертельное ДТП произошло сегодня, 29 августа в 8 часов 20 минут на 1126 километре федеральной автодороги Р-254 «Иртыш».
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