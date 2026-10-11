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Владимирские новости

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Владимирская область ночью 11 октября подверглась атаке дронов

Владимирская область ночью 11 октября подверглась атаке дронов

Ночью 11 октября во Владимире зафиксирована атака беспилотников, жителей просят укрыться в помещениях или специальных убежищах.

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