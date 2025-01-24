МИД РФ: невступление Украины в НАТО должно стать политикой самого альянса

Россия намерена добиться, чтобы невступление Украины в НАТО стало не только международно-правовой гарантией, но и официальной политикой самого альянса, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью телеканалу «Россия 24».
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