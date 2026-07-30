"Учили жить по понятиям": Новые подробности убийства учёного на Урале. Предсмертные сообщения открыли страшную правду

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

А Путину похоже всё равно , как выбивают во всех направлениях наше население . Мы только хотелки ставим в фантазийных умах нашего руководства в вопросах демографии . И кто же делает -опять олигархи . Крысы на дрожжах бюджета страны . А кто просчитает потенциальную пользу от обратного -жизни учёных . А ведь они пытались спасти их отпрысков , и как понятно безголовых наследников в будущем . А по мне так лучше выбить класс олигархов , а не защищать их , собирая , кстати , ещё и во вредные партии . Так Вы добьётесь в этом направлении ещё больших результатов .