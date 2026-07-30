Царьград Фото: Коллаж Царьграда За несколько дней до смерти член-корреспондент РАН Никита Зезин, избитый отцом одного из катавшихся на квадроциклах детей, успел подать заявление в полицию и написать о бездействии правоохранителей.
"Учили жить по понятиям": Новые подробности убийства учёного на Урале. Предсмертные сообщения открыли страшную правду
Комментарии
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Наталия
Подонки, которые уже никогда не станут людьми. Поэтому срок должен быть пожизненным.Они не должны находиться среди людей.
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1 м.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А Путину похоже всё равно , как выбивают во всех направлениях наше население . Мы только хотелки ставим в фантазийных умах нашего руководства в вопросах демографии . И кто же делает -опять олигархи . Крысы на дрожжах бюджета страны . А кто просчитает потенциальную пользу от обратного -жизни учёных . А ведь они пытались спасти их отпрысков , и как понятно безголовых наследников в будущем . А по мне так лучше выбить класс олигархов , а не защищать их , собирая , кстати , ещё и во вредные партии . Так Вы добьётесь в этом направлении ещё больших результатов .
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1 м.
ЕК
Елена Кравченко
А этих детишек по версии мамаши надо было по головке погладить что-ли? Это еще выдержке учёных надо отдать должное. Другие бы подзатыльников надавали бы.
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1 м.
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