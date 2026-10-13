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stopgame

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Burn With Me: Обзор занятного декбилдера про демонические ритуалы

Burn With Me: Обзор занятного декбилдера про демонические ритуалы

Полгода назад я писала о вышедшей в раннем доступе Slay the Spire 2. Мне понадобилось несколько восхождений и ещё больше смертей, чтобы понять — рогалики пробуждают во мне худшие качества, заставляя злиться, ругаться и пинать вещи.

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