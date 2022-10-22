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Руне о победе над Норри: «До этого я трижды проиграл Кэму. Результат показывает, какую работу пришлось проделать»

19-летний Хольгер Руне прокомментировал победу над Кэмероном Норри в четвертьфинале в Стокгольме – 6:7, 6:3, 6:3.

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