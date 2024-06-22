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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роберт Уиттакер: «Я лучший в мире. Готов драться с кем угодно»

Поединок состоялся в ночь на 23 июня на турнире UFC Saudi Arabia. Уиттакер победил техническим нокаутом в первом раунде.

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