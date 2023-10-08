Вашингтон подтолкнет киевский режим к переговорам, даже если украинский президент Владимир Зеленский будет против, заявил отставной агент ЦРУ Рэй Макговерн 8 октября в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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