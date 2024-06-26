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Крымское информационное агентство

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Стоимость изготовления печатных агитационных материалов на выборах 8 сентября 2024 года

Стоимость изготовления печатных агитационных материалов на выборах 8 сентября 2024 года

В соответствии с п. 1.1. ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО «Фирма «Салта» ЛТД» ИНН/КПП 9102070363   /   91020100 сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым третьего созыва и выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым третьего созыва  8 сентября 2024 года на следующих условиях: Фото: Михаил ГладчукУказываются условия и стоимость работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов (в валюте Российской Федерации).

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