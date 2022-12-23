Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

92 подписчика

Канунников о будущем: «Физически еще могу несколько лет бегать. Останавливает боязнь снова ощутить травму»

Максим Канунников оценил вероятность возобновления карьеры. Последний раз экс-игрок «Крыльев Советов» выходил на поле в апреле 2021 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх