Украинский народ едва ли будет терпеть дальнейшее ведение военных действий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
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