Немцы раскритиковали посла Украины

Пользователи соцсети Х высмеяли посла Украины в Германии Алексея Макеева, ранее выразившего свое недовольство по отношению к изданию Berliner Zeitung из-за материалов про неудачи на фронте, многолетний обстрел Донбасса и нежелание Киева идти на мирные переговоры.