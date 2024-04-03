Немцы раскритиковали посла Украины

Пользователи соцсети Х высмеяли посла Украины в Германии Алексея Макеева, ранее выразившего свое недовольство по отношению к изданию Berliner Zeitung из-за материалов про неудачи на фронте, многолетний обстрел Донбасса и нежелание Киева идти на мирные переговоры.
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