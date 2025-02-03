Феликс прилетел в Италию. «Милан» арендует хавбека у «Челси» за 2 млн евро – Мендеш договорился о снижении суммы

Полузащитник прилетел с целью завершить переход в «Милан» на правах аренды. Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia сообщает, что агент Жорже Мендеш договорился с «Челси» о снижении платы с 5 млн евро до 2 млн.
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