Присматриваемся к осенним коллекциям. предоставлено Пресс-службой Почему бы не встретить ноябрь, закутавшись в уютное пальто, «взбодрить» гардероб оттенками глазированного каштана или сверкающей устрицы и добавить образу выразительности с помощью изящной сумки? В главной роли Осень вступила в свои права, поэтому самое время присмотреться к трендам сезона.