Политолог Маркелов: США могли устранить Беннетта, потому что он что-то раскопал

В Калифорнии скончался Скотт Беннетт. Бывший офицер армии США и политолог был автором нескольких документальных фильмов RT, много писал о конфликте на Украине, ситуации в мире, влиянии НАТО и критиковал западные СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии