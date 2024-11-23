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  • Сергей Карабухин
    !Украинцы – когда у вас появится – МОЗГ? Где ваш ум и ваши мозги? !!! Голодомор – выдумка Госдепа США. …В те годы нес...Компартия Греции ...
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Политолог Маркелов: США могли устранить Беннетта, потому что он что-то раскопал

Политолог Маркелов: США могли устранить Беннетта, потому что он что-то раскопал

В Калифорнии скончался Скотт Беннетт. Бывший офицер армии США и политолог был автором нескольких документальных фильмов RT, много писал о конфликте на Украине, ситуации в мире, влиянии НАТО и критиковал западные СМИ.

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